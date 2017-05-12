Александр Ляказетт: "Лион" мог выйти в финал, если бы я играл в первом матче со старта"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт после ответного полуфинала Лиги Европы против "Аякса" (3:1) отметил, что команда проиграла это противостояние в первом поединке (1:4). Лидер французского клуба из-за повреждения появился в той игре на поле на 15 минут.

- Мы были близки к выходу в финал, но недостаточно остры в атаке и недостаточно прочны в обороне, - приводит ВВС слова Ляказетта. - Все могло быть по-другому, если бы я был готов выйти на первый матч в старте. Возможно, было бы лучше. А может и хуже. Но мы проиграли противостояние в первом матче. Соперник нас разгромил.

Трансляция матча "Лион" - "Аякс"