Александр Ляказетт: "Игроки "Лиона" не выполняли указаний тренера"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт выразил разочарование поражением от "Аякса" (1:4) в первом полуфинале Лиги Европы. По его словам, игроки не выполняли указаний тренера.

– Мы разочарованы, потому что не выполняли установку тренера, – цитирует AFP Ляказетта, который вышел только в конце встречи на поле. – Мы создали наилучшие условия для соперника. Как это объяснить? Страхом, возможно. Это полуфинал. Такого не будет в наших карьерах еще 10 тысяч раз. Мы должны верить в себя, показать, что у нас достаточно гордости, чтобы идти дальше.