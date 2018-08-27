Александр Лукашенко: "Недавно Дзюба писал, что белорусы - наши братья. Вот истинное отношение россиян к нам"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который сказал, что считает белорусов братьями.

- Мы знаем отношение россиян к нам. Они отлично к нам относятся, они хотят с нами дружить, - цитирует президента БЕЛТА. - Это родные. Недавно футболист Дзюба писал, что белорусы – наши братья. Вот их – простых спортсменов и прочих – истинное отношение.

Дзюба произнес эти слова после победы над минским "Динамо" (8:1 д.в.) в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Также футболист отметил, что с уважением относится к Лукашенко.