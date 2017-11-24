Александр Коломейцев: "Понимали, что в матче с "Копенгагеном" отступать некуда"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1) отметил, что команда провела игру без нервов, несмотря на ее важность. По его словам, в конце железнодорожники отошли назад, чтобы сохранить счет.

- Мы понимали, что отступать было некуда, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Коломейцева. - Готовились в штатном режиме. Выходили играть на победу, как и в любом другом матче. Чувствовалось напряжение, но я бы не сказал, что мы нервничали.

- Ты вышел в стартовом составе. Как оценишь свою форму?

- Можно сказать, что набрал форму на сто процентов. Если в концовке матча с "Анжи" было тяжеловато, сейчас чувствовал, что без проблем доиграю.

- "Копенгаген" поддавил в конце.

- В любом матче, когда ведешь в счете, то отходишь назад, пытаясь удержать результат. Обычная ситуация. После второго гола играли от обороны и пытались ловить "Копенгаген" на контратаках. Отсюда преимущество у датчан во владении мячом.

- "Локомотив" очень активно начал оба тайма. Установка тренера?

- Всегда стараемся агрессивно начинать домашние матчи.

- Семин сказал, что сильная сторона "Копенгагена" - стандарты. Как готовились к ним?

- Разбирали стандарты на теории. Они практически не разыгрывают штрафные, только подают. Играли персонально, строго каждый со своим игроком. В целом, справились.