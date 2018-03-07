Александр Коломейцев: "Неудача с "Барселоной" еще больше заведет "Атлетико" перед "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев в интервью "Известиям" отметил, что роль аутсайдера в противостоянии с "Атлетико" не давит на команду. Железнодорожники проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8 марта в Мадриде.

– "Локомотив" едет к "Атлетико" далеко не в роли фаворита...

– Мы прекрасно понимаем сложность противостояния, но на нас это никак не давит. Приедем в Мадрид и выложимся, сыграем на своем максимуме. А там уже посмотрим, что у нас получится.

– В составе "Атлетико" много громких имен. Кого опасаетесь больше всего?

– Сложно кого-то выделить. У них серьезный и сбалансированный состав. Очень сильная атакующая линия. Наверное, можно отметить Антуана Гризманна. Но в целом, у них такой подбор игроков, что опасен любой из их состава.

– "Атлетико" в минувшие выходные тоже играл с принципиальным соперником – "Барселоной". Мадридцы уступили со счетом 0:1. Может ли этот результат сыграть против вас – ведь испанцы наверняка захотят реабилитироваться? Или, наоборот, поражение выбьет их из колеи?

– Думаю, такую команду, как "Атлетико", ничто не может вывести из себя. Там собраны очень опытные игроки, которые через многое прошли. Они сыграли не один десяток матчей на самом высоком уровне. Наверное, неудача с "Барселоной" еще сильнее заведет их.