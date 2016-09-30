Александр Кокорин: "Жалко, что не забил три"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подчеркнул, что команда хотела реабилитироваться в матче группового турнира Лиги Европы против АЗ (5:0) за ничью с "Анжи" (2:2). Также форвард признался, что партнеры предлагали ему пробить пенальти, но он не стал нарушать установку тренера, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Как оцените результат матча с АЗ?

– Мы очень серьезно готовились к этому матчу, после того, как упустили победу в Махачкале. Было очень обидно и хотелось реабилитироваться. Наверное, получилось.

– "Зенит" снова сыграл в Лиге Европы по бразильской системе – забил, сколько захотел?

– Тренер изначально хотел, чтобы мы много забивали. Пока это получается. Думаю, красиво играть стали.

– Особые указания от тренера перед матчем были?

– Наверное, лишний раз не стоит об этом рассказывать, но готовились очень тщательно. Досконально разбирали соперника, поэтому видимо и удалось выполнить план на игру.

– Вы в этой игре сделали дубль.

– Комбинации были отличные и быстрые. В первом случае Жули (Жулиану. – Прим "СЭ") суперски пропустил мяч на меня. Потом сказал – видел, где я нахожусь. Оставалось только попасть. Все голы были красивыми. Жалко три не забил.

– Вы как-то не очень сильно радовались голам.

– Тяжелая все-таки игра была. Много беготни, у АЗ фланги, кстати, хорошие. Но они не использовали свои лучшие качества. Погода тоже свое слово сказала, а может, и подустали уже в конце.

– Пятый гол "Зенит" забил в меньшинстве, после того как поле из-за травмы покинул Джорджевич.

– При 4:0 сопернику тяжело было собраться.

– Не было желания пробить пенальти?

– Ребята говорили – хочешь, пробей. Но тренер изначально назначил пенальтиста.

– Не было в концовке искушения поберечь силы перед "Спартаком"?

– Нет. У нас много игроков, которые способны выйти без потери качества для командной игры. А к "Спартаку" начнем готовиться завтра.

– "Дандолк" выиграл у "Маккаби". Каков теперь расклад в группе?

– Нужно обыгрывать ирландцев в следующем матче. Тогда процентов на 40 можно говорить о первом месте в группе и во многом сосредоточиться на чемпионате

Трансляция матча "Зенит" – АЗ