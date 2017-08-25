Александр Кокорин: "Зениту" попалась хорошая группа в Лиге Европы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин доволен результатами жеребьевки группового этапа Лиги Европы. По словам форварда, сине-бело-голубым по силам выйти в плей-офф турнира.

– Считаю, что нам попалась хорошая группа. Все соперники более или менее известные, кроме "Вардара", с ним ничего не понятно, – приводит ТАСС слова Кокорина. – "Зениту" по силам выйти из такой группы в плей-офф.

Напомним, что "Зенит" по итогам жеребьевки сыграет в группе L с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".

"Зенит" откроет групповой этап Лиги Европы в гостях у "Вардара", а завершит с Сан-Себастьяне //

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" – "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы