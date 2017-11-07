Александр Кокорин: "Зениту" можно было поменьше концентрироваться на Лиге Европы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью "Известиям" отметил, что команда после выхода в плей-офф Лиги Европы обязана поправить дела в чемпионате России. Питерцы 2 ноября сыграли вничью с "Русенборгом" (1:1) на выезде и гарантировали для себя одно из двух первых мест в группе. Очко команде принес гол Кокорина на последних секундах встречи.

– Выигрывать у "Зенита" в последнее время не получается, однако выездная ничья с "Русенборгом" вывела вас в плей-офф Лиги Европы. Такой результат равен победе?

– Нет, конечно. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья – не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили – вышли из группы.

– Какая следующая цель "Зенита" после выхода в плей-офф еврокубка?

– Если говорить об этом турнире, то в следующем туре нужно побежать дома "Вардар" и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.

– Вашему главному конкуренту в РФПЛ – "Локомотиву" – далеко до решения задач в Лиге Европы. Вы же, по сути, сможете на протяжении месяца быть сосредоточены только на премьер-лиге. Это может помочь вам вернуть позиции?

– Конечно, это большой плюс для "Зенита". Не знаю, почему мы так сильно задумались о групповом этапе Лиге Европы. По моему мнению, можно было поменьше концентрироваться на этом турнире. При всем уважении к соперникам мы были просто обязаны спокойно выходить из этой группы. Теперь, когда мы обеспечили себе плей-офф, нужно сосредоточиться на чемпионате России.