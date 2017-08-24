Александр Кокорин: "Зенит" всего лишь вышел в групповой этап Лиги Европы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оформивший дубль в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Утрехтом" (2:0 д.в.) подчеркнул, что испытывает двоякие эмоции после победы. Форвард рад победе, но при этом он отметил, что сине-бело-голубые вышли только в групповой этап турнира.

- Как эмоции после игры? - вопрос Кокорину.

- Рады, что выполнили задачу, но очень устали. Поэтому эмоции двоякие.

- При счете 1:0 думали о серии пенальти?

- Нет, мы верили в свои силы и хорошо, что забили быстрый гол. Ждали своего шанса, понимали, что забить нелегко и получилось так, что дошло до дополнительного времени.

- Почему не получилось реализовать столько моментов?

- Играли против хорошей команды, они здорово действовали в обороне, а в атаке им ничего особенного создать не удалось. Хорошо, что забили быстрый гол, из- за этого у соперника была уже другая игра.

- Почему вы говорите о том, что впечатление от игры двоякое?

- Потому что очень рады победить, но мы всего лишь вышли в групповой этап Лиги Европы. Сами загнали себя в такую ситуацию в первой игре, но при такой поддержке сегодня было бы неправильно не выйти. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"