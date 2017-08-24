Александр Кокорин: "Я герой матча? "Зенит" - единый механизм"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что считает себя наконечником механизма команды. Напомним, что 26-летний футболист оформил дубль в этой встрече.

– Рад, что мы прошли дальше, но устали, – сказал Кокорин. – Хорошо, что забили в овертайме.

– Свою футболку вы бросили на трибуны. Не хотели ее оставить?

– У меня их две. Одну оставил себе, другую подарил.

– Вы оформили дубль. Считает себя героем матча?

– Мы единый механизм. А я наконечник команды. Если получается, значит хорошо.

– Вы играете через два дня на третий. Устаете?

– Устаем, но стараемся успевать восстанавливаться.

– Кого хотите получить в соперники по группе?

– Не важно. Здесь привыкли играть в Лиге чемпионов и хотят выиграть титул, чтобы вернуться туда.

– Что означает ваш жест во время празднования?

– Это мое личное. Не хочу об этом говорить. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"