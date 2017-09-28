Александр Кокорин: "В Лиге Европы все хорошо, в чемпионате все хорошо, мы счастливы!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил успехи питерцев в текущем сезоне. По его словам, команда счастлива, так как все идет хорошо.

- Поделитесь эмоциями, все-таки уже третий дубль в сезоне.

- Довольны. В Лиге Европы все хорошо, в чемпионате все хорошо, мы счастливы! Победа идет за победой, причем в матче с хорошими соперниками.

- Что сегодня ели? Бегали больше всех.

- У нас ограниченный рацион, лишнего позволить себе не можем. Все как у всех.

- Игра вечерняя, что делали целый день?

- Как всегда. Вечером разбирали соперника.

- Ожидали такой ошибки голкипера в эпизоде со вторым голом?

- Когда эта ситуация случилась, уже ожидал. Хорошо, что он так сыграл, спасибо. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"