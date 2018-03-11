Александр Кокорин: "Счет 1:2 – очень неплохой для "Зенита" результат"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин считает поражение от "Лейпцига" в матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2) неплохим результатом. Также он не согласен с главным тренером Роберто Манчини​, который заявил, что во втором тайме у сине-бело-голубых играли только четверо.

– Учитывая то, что было на поле, счет 1:2 – очень неплохой для нас результат, – цитируют "Известия" Кокорина. – Если бы все закончилось со счетом 0:2 – ситуация была бы очень тяжелой. Хорошо, что Доменико забил этот гол со штрафного. После этого задача на ответный матч становится более выполнимой – нужно просто победить дома, и тогда "Зенит" пройдет дальше. Есть шанс, что получится также, как с "Селтиком", когда мы не очень удачно сыграли на выезде, но потом показали хороший футбол дома и прошли в следующую стадию.

– Роберто Манчини заявил, что во втором тайме в Лейпциге за "Зенит" играли только четыре человека – четверка защитников, а остальные исчезли с поля. Вы согласны?

– Нет. На поле было 11 человек. Мы выигрываем и проигрываем все вместе. И в этом матче забили нужный гол на выезде, который дает нам хорошие шансы пройти дальше.