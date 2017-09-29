Александр Кокорин: "Реал Сосьедад" было тяжело отыграться с 0:2"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 2-го тура группового турнира против "Реал Сосьедад" (3:1) во флеш-интервью подчеркнул, что испанцев надломил первый пропущенный гол. Отметим, что форвард в минувшей встрече оформил дубль.

– Александр, очередной дубль. Что происходит?

– Работаем, работаем, стараемся. Разобрали соперника, знали, что они хорошо играют в атаке, поэтому опускались глубже и ловили их на контратаках. Первый гол испанцев надломил, второй гол там вратарь ошибся. Уже с 0:2 им тяжело было отыграться.