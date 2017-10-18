Александр Кокорин: "Предстоит матч "Зенита" с "Русенборгом", а не Кокорина с Бендтнером"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на пресс-конференции в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" отметил, что чувствует себя хорошо, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он также добавил, что не рассматривает эту встречу как дуэль между ним и форвардом соперника Никласом Бендтнером.

– Многие рассматривают противостояние "Зенита" с "Русенборгом", как дуэль Кокорина и Бендтнера. А вы?

– Бендтнера я, конечно, знаю – это хороший футболист, который играл в Англии. Но о таком сравнений первый раз слышу, - сказал Кокорин. - Это противостояние "Зенита" и "Русенборга", а не Кокорина и Бендтнера.

– Как вы себя чувствуете?

– Усталость есть, это нормально. В сборной были тяжелые матчи, перелеты, но я приехал сюда и потихоньку восстанавливаюсь, возвращаю былую форму.

Матч "Зенит" – "Русенборг" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.