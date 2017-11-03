Александр Кокорин: "Не сомневались, что выполним задачу в Лиге Европы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после ничьей с "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что после удачное выступление в еврокубке может помочь команде в чемпионате России.

– Вдвойне важно, что мы забили в конце и вышли из группы, – сказал во флеш-интервью Кокорин. – Сейчас зависит от того, с какого места выйдем в плей-офф. В этом турнире мы выполнили задачу, сейчас постепенно будем переключаться на чемпионат России. Может быть, какие-то эмоции это добавит нам на внутренней арене.

В чемпионате России нужно прибавлять. Не сомневались, что выполним задачу в Лиге Европы. В уме держали, что нужно быстрее реабилитироваться после "Локомотива", обидное поражение было. Нужно было забыть, переключиться.