Александр Кокорин: "Дзюба или Заболотный? Мне с обоими хорошо"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг" отметил, что ему комфортно играть как с Артемом Дзюбой, так и с Антоном Заболотным, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Форвард отметил, что не испытвает проблем со здоровьем.

– Сообщалось, что вы не попали в основу из-за мышечного переутомления. Так ли это, и как вы сейчас?

– Игра с "Ростовом" уже в прошлом. Со здоровьем у меня все хорошо, готовимся к матчу в четверг.

– В первой половине сезона вы чаще играли в паре с Дзюбой, а сейчас – с Заболотным. С кем вам комфортнее, и в чем отличия между этими форвардами?

– Вам легче определить разницу. Мне с обоими хорошо. Да, с Дзюбой я играл много времени, но сейчас привыкаю играть с Антоном.

Напомним, первая игра между российским и немецким клубами завершилась гостевым поражением питерцев - 1:2. Матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.