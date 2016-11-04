Александр Кержаков: "Зенит" сам себе привез пропущенный гол"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы над "Дандолком" (2:1) высоко оценил самоотдачу соперника. Форвард добавил, что питерцы смогли правильно отреагировать на пропущенный гол.

– Никто не отменял самоотдачу, в которой ирландцы нам не уступали, – сказал Кержаков в эфире передачи "Все на матч". – "Зенит" хорошо реагирует на пропущенные голы. Нам нужно было победить и обеспечить себе первое место в группе. Сегодня гол мы сами себе привезли.