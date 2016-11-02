18:30 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Кержаков: "Уверен, что удастся обогнать Веретенникова"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков уверен, что ему удастся обогнать Олега Веретенникова по количеству голов в чемпионате. В активе Веретенникова числится 143 гола, у Кержакова в активе 139 забитых мячей.

– Вам остается всего 4 гола, чтобы догнать Веретенникова по количеству голов в чемпионате. Вам важно его перегнать?

– Уверен, что удастся обогнать. Для этого надо стараться, работать, а шансы будут – главное ими воспользоваться.

– Стоит ли задача выиграть все 6 матчей в группе?

– Перед нами стоит задача побеждать в каждом матче. Получается не всегда, но тем футбол и интересен. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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streletc1783

похоже это его последняя цель в футболе.

19:51

bep77

Герр Циммерманн, неправильно вопрос ставите! Надо учиться у казахских журналистов: "Александр, если Вы забьёте в чемпионате страны ещё 8 голов, я постригусь наголо!"

19:04

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