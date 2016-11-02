Александр Кержаков: "Уверен, что удастся обогнать Веретенникова"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков уверен, что ему удастся обогнать Олега Веретенникова по количеству голов в чемпионате. В активе Веретенникова числится 143 гола, у Кержакова в активе 139 забитых мячей.
– Вам остается всего 4 гола, чтобы догнать Веретенникова по количеству голов в чемпионате. Вам важно его перегнать?
– Уверен, что удастся обогнать. Для этого надо стараться, работать, а шансы будут – главное ими воспользоваться.
– Стоит ли задача выиграть все 6 матчей в группе?
– Перед нами стоит задача побеждать в каждом матче. Получается не всегда, но тем футбол и интересен. (Сергей ЦИММЕРМАН)
streletc1783
похоже это его последняя цель в футболе.
19:51
bep77
Герр Циммерманн, неправильно вопрос ставите! Надо учиться у казахских журналистов: "Александр, если Вы забьёте в чемпионате страны ещё 8 голов, я постригусь наголо!"
19:04