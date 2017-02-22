18:14 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Кержаков: "Сейчас моя готовность чуть больше 50 процентов"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков дал понять, что на данный момент далек от оптимальной формы. Форвард пропустил последний тренировочный сбор питерцев и первую игру 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (0:2). Ответный поединок состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

- Появлюсь на поле, когда полностью восстановлюсь от травмы и полностью наберу физические кондиции, - цитирует "Р-Спорт" Кержакова. - Еще прошло очень мало времени для того, чтобы физически быть готовым на 100 процентов. Все зависит от меня. Когда точно произойдет возвращение, не знаю. По тренировкам тренер увидит. Сейчас моя готовность чуть больше 50 процентов.

Опрос

Пройдет ли "Зенит" "Андерлехт" в плей-офф Лиги Европы после поражения со счетом 0:2?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170222/1116717345.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Der schwein

Саша, 50 на 50 это нормально ! Играй за Зенит !!!

18:24

механик39

Это он говорит уже лет ШЕСТЬ .

18:23

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