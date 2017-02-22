10:33 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Кержаков: "Руководство "Зенита" не высказывало недовольство игрокам после поражения в ЛЕ"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков сообщил, что клуба не высказывало команде недовольство по поводу поражения от "Андерлехта" (0:2) в Лиге Европы. Ранее сообщилось, что в воскресенье президент "Зенита" Александр Дюков провел собрание команды, на котором руководство клуба не скрывало недовольства и озабоченности после поражения в первом матче 1/16 финала турнира.

"Высказывало ли руководство клуба недовольство на этом собрании? Нет", – цитирует ТАСС Кержакова.

Ответный матч "Зенит" – "Андерлехт" пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Опрос

Пройдет ли "Зенит" "Андерлехт" в плей-офф Лиги Европы после поражения со счетом 0:2?
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http://tass.ru/sport/4044253

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