Александр Кержаков: "Руководство "Зенита" не высказывало недовольство игрокам после поражения в ЛЕ"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков сообщил, что клуба не высказывало команде недовольство по поводу поражения от "Андерлехта" (0:2) в Лиге Европы. Ранее сообщилось, что в воскресенье президент "Зенита" Александр Дюков провел собрание команды, на котором руководство клуба не скрывало недовольства и озабоченности после поражения в первом матче 1/16 финала турнира.

"Высказывало ли руководство клуба недовольство на этом собрании? Нет", – цитирует ТАСС Кержакова.

Ответный матч "Зенит" – "Андерлехт" пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.