Александр Кержаков: "Получаю удовольствие даже от участия в пресс-конференции"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что старается не пропускать ни одной тренировки. Он добавил, что предстоящий соперник "Зенита" – типичная британская команда. Матч "Зенит" – "Дандолк" состоится завтра в 21.00 по московскому времени.

– Видим вас не поле нечасто. Как себя чувствуете?

– Физически готов на сто процентов, не пропускаю ни одной тренировки. Спасибо что переживаете за мою форму – она хорошая. Что касается стиля команды соперника, то мне сложно сравнивать его с какой-либо российской командой. Для меня это типичная британская команда, которая использует силовой футбол. В "Дандолке" очень мощные ребята. Первый матч был тяжелым, но мы справились.

– Получаете ли вы по-прежнему удовольствие от футбола?

– Даже сейчас получаю удовольствие, поскольку второй раз за четыре матча Лиги Европы участвую в предыгровой пресс-конференции. По возрасту Александр Анюков занят был, второй я – поэтому и здесь, наверное. Огромное удовольствие получаю от каждой минуты в "Зените" – на тренировках, в поездках, в раздевалке, на поле. (Сергей ЦИММЕРМАН)