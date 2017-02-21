19:24 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Кержаков: "Наверное, не сыграю с "Андерлехтом"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков во время прямой трансляции в "Инстаграме" своей встречи с болельщиками заявил, что, скорее всего не примет участия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта". Первая игра завершилась победой бельгийского клуба со счетом 2:0, матч в Санкт-Петербурге состоится 23 февраля.

– Сыграю ли я с "Андерлехтом"? Сложный вопрос, наверное, нет, – сказал Кержаков. – Я много пропустил из-за травмы. Не тренировался два сбора. Сейчас тренируюсь в упрощенном режиме, чтобы быстрее восстановится к следующим играм.

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Материалы REN-TV

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