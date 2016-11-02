Александр Кержаков: "Настрой и качество поля могут повлиять на результат матча "Зенит" – "Дандолк"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает, что результат предстоящего матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Дандолком" будет зависеть от действий всей команды. Футболист добавил, что не думает, что погода способна повлиять на игру. Матч "Зенит" - "Дандолк" состоится завтра в 21.00 по московскому времени.

– В первую очередь, хочу поздравить "Дандолк" с победой в чемпионате Ирландии. Но в четверг мы собираемся побеждать, потому что нам нужно укреплять лидерство.

– Кокорин набрал отличный ход. Как вы думаете, многое ли будет зависеть от него?

– Результат будет зависеть от всей команды, не только от одного человека.

– Матч будет таким же легким, как игра с АЗ, или трудным, как встреча с "Томью"?

– Все игры отличаются друг от друга, не бывает одинаковых матчей. Это будет матч "Зенита" против "Дандолка". Надеюсь, что он будет похож на озвученные вами только итогом.

– В четверг ожидается снегопад. Скажется ли погода на игре?

– Главное, что может повлиять на результат – это настрой и качество поля. Настрой команды и качество газона на высшем уровне. Не думаю, что снегопад станет для нас большой проблемой. (Гоша ЧЕРНОВ)