Александр Кержаков: "Надо сделать задел, чтобы комфортно чувствовать себя в групповом турнире Лиги Европы"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива рассказал об атмосфере на стадионе, передает из Израиля спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Футболист добавил, что необходимо сделать задел уже после первой игры.

– Настроение боевое, приехали побеждать. Погода не такая, как в Петербурге, но во время игры будет прохладнее. А так – все хорошо. Здесь уже не первый раз. Были в 2014-м на Кубке Первого канала и дважды со сборной России. Наверное, сложно сравнивать эти поездки с клубом и сборной. Здесь очень любят футбол, здесь прекрасная атмосфера на стадионах.

– Хорошо начинать группу на выезде?

– Все свои матчи в еврокубках мы начинаем на выезеде. Надо сделать задел, чтобы комфортно чувствовать себя в групповом турнире Лиги Европы.

Матч "Маккаби" - "Зенит" состоится 15 сентября в 20:00 по московскому времени.