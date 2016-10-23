Александр Кержаков: "Когда ошибается Лодыгин, "Зенит" выигрывает"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подчеркнул, что не общался с вратарем Юрием Лодыгиным по поводу пропущенного мяча в матче Лиги Европы против "Дандолка" (2:1). Питерцы первыми пропустили мяч после ошибки голкипера, но затем смогли забить дважды.

– Я с Юрием такие моменты не обсуждаю, - цитирует sportbox.ru Кержакова. - У нас есть два тренера вратарей, которые говорят об этом. Думаю, голкипер понимает свои ошибки лучше всех нас и болельщиков, вместе взятых, и в очередной раз напоминать ему о том, что случился такой казус, наверное, не стоит. Не знаю, совпадения это или нет, но когда серьезно ошибается наш вратарь, мы эти матчи выигрываем, поэтому это неплохая традиция.