10:57 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Кержаков: "Когда ошибается Лодыгин, "Зенит" выигрывает"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подчеркнул, что не общался с вратарем Юрием Лодыгиным по поводу пропущенного мяча в матче Лиги Европы против "Дандолка" (2:1). Питерцы первыми пропустили мяч после ошибки голкипера, но затем смогли забить дважды.

– Я с Юрием такие моменты не обсуждаю, - цитирует sportbox.ru Кержакова. - У нас есть два тренера вратарей, которые говорят об этом. Думаю, голкипер понимает свои ошибки лучше всех нас и болельщиков, вместе взятых, и в очередной раз напоминать ему о том, что случился такой казус, наверное, не стоит. Не знаю, совпадения это или нет, но когда серьезно ошибается наш вратарь, мы эти матчи выигрываем, поэтому это неплохая традиция.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI682112_Aleksandr_Kerzhakov_My_pobezhdajem_kogda_oshibajetsa_Lodygin_Neplohaja_tradicija

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