Александр Карапетян: "В Люксембурге мы будем фаворитами"

Нападающий "Прогреса" Александр Карапетян после матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Уфы" (1:2) отметил, что команда могла сыграть и вничью. По его словам, в ответной игре надо давить постараться победить.

- Если бы до игры нам сказали, что счет будет 2:1, то мы все согласились бы. Во втором тайме хорошо играли, могли и 2:2 делать, - отметил Карапетян.

- А почему первый тайм выдался таким блеклым?

- Я сам не могу понять, первые 25 минут получились очень трудными. Думал, что вся игра получится трудной для нас, но затем все проснулись, это был наш тайм.

- Вы в итоге коснулись мяча или нет, когда ваша команда забила?

- Только что мы смотрели, пытались понять, кто же забил, до сих пор не могу ответить. Честно говоря, скорее всего не коснулся, в процентном соотношении 80 на 20, точнее мы вместе забили, команда забила. Какая разница кто забил?

- Со своей позиции не видели, Карп сыграл рукой или нет?

- Мой брат в перерыве написал, что было касание руки.

- Теперь вас можно считать фаворитами?

- В гостях мы забили очень важный гол, дома будем давить, думаю, что будем фаворитами, мы не боимся никого.