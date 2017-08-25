Александр Хацкевич: "Встреча киевского "Динамо" и "Янг Бойз" в Лиге Европы – ирония судьбы"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в интервью клубной пресс-службе прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы. По словам специалиста, бело-голубые, соперниками которых стали "Янг Бойз", "Партизан" и "Скендербеу", нацелены на победу в каждом матче.

– "Динамо" предстоит снова сыграть с "Янг Бойз". Ирония судьбы? – вопрос Хацкевичу.

– Можно и так сказать. У кого-то, наверное, больные руки были на жеребьевке (улыбается). Никаких особых реваншистских настроений у нас не будет. Все мы знаем возможности команды, и нас ожидает еще одно противостояние с "Янг Бойз", правда, уже в другом турнире.

– Что можете сказать о "Партизане"?

– На данный момент – ничего. Единственное, что знаю точно, – у сербских команд всегда сумасшедшая группа поддержки. Еще раз убедился в этом, когда смотрел обзор матча между "Црвеной Звездой" и "Краснодаром" – болельщики в Белграде являются не только 12-м, но и 13-м, и 14-м игроками.

– Еще более загадочный соперник – это "Скендербеу"?

– На самом деле о "Скендербеу" больше информации, и команда знакома нам по товарищескими матчам на сборах. Но на самом деле в век информационных технологий полную информацию по любому клубу можно найти за один день.

– Какая задача будет ставиться перед командой на групповой турнир?

– Первоочередная задача – побеждать в каждом матче.

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" – "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы