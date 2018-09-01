Александр Хацкевич: "Ренн" идет 13-м в лиге 1, но там довольно сильный чемпионат"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокоментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Его команда сыграет с "Астаной", "Ренном" и чешским клубом "Яблонец".

- Независимо от того, какие бы соперники нам выпали, задача – выход из группы", – цитирует тренера Football.ua. - "Астана" давно выступает в еврокубках, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы, является лидером в чемпионате и очень сильно играет дома. "Ренн" сейчас на 13-м месте в чемпионате Франции, но там чемпионат довольно сильный. "Яблонец"? Недавно мы играли с чешской командой. Они играют в силовой футбол и такой же игры ожидаем от нашего соперника. Ближе к матчам будет больше информации. Если "Динамо" займет первое место, то будет иметь преимущество первого матча на выезде в феврале.

20 сентября "Динамо" начнет групповой турнир домашним матчем с "Астаной".