Александр Хацкевич: "Отставка? Мы этот вопрос давно закрыли"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью с "Астаной" на старте группового турнира Лиги Европы (2:2). По словам специалиста, речи о его отставке не идет.

– Начало было великолепным, мы быстро забили мяч, - цитирует dynamo.kiev.ua Хацкевича. - Но потом в действиях наших футболистов появилась какая-то растерянность – они стали неправильно играть, совершенно не так, как мы с ними договаривались на установке. Необходимо было "выше" накрывать соперников, но этого не было. Зато была неуверенность, следствием которой стала ошибка Гармаша, приведшая к роковому угловому. При этом стандартном положении мы недоиграли с соперниками, и пропустили.

Затем по владению мяча преимущество было на стороне "Астаны", но мы выровняли игру и сумели забить второй мяч. Второй там провели более агрессивно, контратаковали, регулярно выполняли прострелы с флангов, но мастерство в завершающей фазе нас подводило. А под занавес матча снова недоработали при угловом. Речь идет об индивидуальных ошибках.

– Вы остаетесь работать на своем посту?

– Мы этот вопрос давно закрыли, ведь президент клуба предельно ясно высказался по данному поводу. Команда управляема. Всё остальное – второстепенно.