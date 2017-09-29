Александр Хацкевич: "Очень высокая заряженность игроков привела к большому количеству брака"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после победы над "Партизаном"​ в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:2) отметил, что из-за эмоций игроки в первом тайме допускали слишком много ошибок.

- Если вернуться к матчу со "Скендербеу", тогда эмоциональный фон был таким, что нужно было завести ребят, - цитирует пресс-служба УЕФА Хацкевича. - Сегодня же, наоборот, их надо было успокоить. В первом тайме была очень высокая заряженность, и это привело к большому количеству брака при переходе от обороны к атаке. В перерыве я сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и все-таки построить игру так, как мы планировали.