Александр Хацкевич: "Не хочу комментировать поведение Гармаша"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после ничьей в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лацио" (2:2) не смог объяснить удаление Дениса Гармаша после финального свистка. Также специалист понадеялся на поддержку болельщиков в ответном матче в Киеве 15 марта.

– Я хочу поблагодарить команду за сегодняшнюю работу, – приводит Football Italia слова Хацкевича. – Это только первый матч, но мы с нетерпением ждем второго. "Динамо" атаковало и защищалось хорошо, те, кого выбрали в стартовый состав, были в лучшем физическом и психологическом состоянии – здесь я имею в виду отсутствие Евгения Хачериди.

Гармаш? Я не хочу комментировать его поведение.