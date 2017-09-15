Александр Хацкевич: "Лучше вам не знать, что я сказал игрокам "Динамо" в раздевалке"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Скендербеу" (3:1) отметил, что испытывал опасения за результат встречи после первого тайма. По его словам, во второй половине команде здорово помог нападающий Жуниор Мораес.

- Буквально три дня назад у нас таймы тоже отличались в плане агрессивной игры в атаке, - приводит "Динамомания" слова Хацкевича. - В чем причина? В том, что два центральных защитника, от которых требуется быстрое начало атак, смена направления, очень много играли поперек и назад. Это неправильно. У нас не было игрока между линиями, который вел бы игру и обострял ее. Во втором тайме было мощное начало, очень здорово вошел в игру Мораес. После второго мяча мы уже контролировали ход игры. Главное, что мы добились победы в первой игре. Что я сказал в разевалке? Вам лучше не знать, что я сказал (смеется).

- У вас были опасения по поводу исхода поединка после первого тайма?



- Конечно, волнение присутствовало. Мы проигрывали 45 минут. Все могло случиться. Плюс в первом тайме соперник остро контратаковал. Может, в нашей штрафной было не так много моментов, но были дальние удары, о чем мы предупреждали ребят перед игрой. Те моменты, которые были в первом тайме, мы были обязаны реализовывать.