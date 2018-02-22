Александр Гришин: "Скоро увидим прежнего Мусу"

Бывший полузащитник ЦСКА и экс-тренер армейской молодежки Александр Гришин рассказал об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой". По его словам, на этой стадии нет слабых соперников.

- Счет по игре? Миодраг Божович, например, считает, что ЦСКА не заслужил победу в двуматчевом противостоянии.

- На этом этапе слабых соперников не бывает. Примерно все равны. Простая истина. Выигрывает тот, кто забивает на гол больше. ЦСКА доказал, что выиграл по делу.

- Екнуло сердце в концовке, когда у гостей был реальный момент?

- Да. Неприятный эпизод - не скрою. Отыграться было бы тяжело. Наверное, нереально. Но говорить в сослагательном наклонении, чтобы могло быть, неправильно. ЦСКА идет дальше.

- Муса пока еще сырой?

- Муса старается, прессингует защитников. Это большой плюс для армейцев. В атаке пока немного не получается. Еще предстоит сыграться. Давайте подождем. Сказывается, что он давно не играл. Считаю, в дальнейшем нигериец поможет армейцам. Скоро мы увидим того Муссу, который уезжал из ЦСКА в Англию.

- Удивились, увидев Вернбулма в атаке, а не в опорной зоне?

- Да, это был неожиданный для меня ход. Когда увидел состав, подумал, что он будет действовать в опорной зоне. Но тренерскому штабу, безусловно, виднее.

- А как вам швед вчера в атаке?

- Надо находиться внутри команды. Если Вернблум вышел на этой позиции, значит, в этот момент он сильнее конкурентов. Вот и все. В целом, сыграл неплохо. Что еще тут скажешь? Главное - результат достигнут.

- Кучаев слева убедил?

- Кучаев - молодец! Он уже два полных матча отыграл в Лиге Европы. По 90 минут. Главное - Косте не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Мальчишке 19 лет, а он уже играет на таком уровне. Это дорого стоит. Костя обыкновенный, нормальный парень. Главное, чтобы держал себя в руках и посвятил себя футболу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)