Александр Горшков: "Зенит" заставил понервничать в игре с "Дандолком"

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков отметил, что игра 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" (2:1) получилась для питерцев непростой. Горшков считает, что в оставшихся матчах в группе стоит провести ротацию состава, поскольку команда уже обеспечила себе первое место.

– "Зенит" заставил понервничать за результат?

– Да, пришлось понервничать. Вроде бы питерская команда имела игровое превосходство, но долго не могла его реализовать. Потом еще и пропустили мяч, позволив сопернику сравнять счет. После этого "Зениту" пришлось действовать на максимуме. В общем, матч стал непростым для нашего клуба. Кроме того, питерцы не провели в составе большой ротации, хотя этого можно было ожидать.

– Первый мяч удалось забить только благодаря грубой ошибке соперника. До этого преодолеть оборону гостей не получалось. В чем были проблемы?

– Соперник плотно оборонялся, не давал возможности зенитовцам свободно принимать мяч на своей половине поля. Они концентрировались в своей зоне большими силами. "Зенит" все равно что-то создавал, а минуте к тридцатой у ворот "Дандолка" стало появляться больше опасности. Правда, забить не получалось. Иногда кто-то из нападающих просто переигрывал, хотел разыграть мяч до верного, поэтому гол все время откладывался.

В конце первого тайма гости все же ошиблись. В этом моменте надо отметить не только Жулиану, но и Кержакова. Он напряг защитника, отобрал мяч и сделал передачу своему партнеру.

– "Зенит" не всегда принимает правильные решения с последним пасом. Видите в этом проблему?

– Если говорить о матче с "Дандолком", в каких-то моментах питерцы переигрывали. Пытались сыграть красиво, что называется, раскатать соперника. Но это может быть связано с тем, что гости были якобы заведомо слабее. Вот зенитовцы и хотели показать свой класс. Но я не могу сказать, что футболисты были самоуверенны в этом матче. К игре "Зенит" подошел серьезно, что видно даже по составу, который вышел на поле. На сегодняшний день он был оптимальным. По настрою было видно, что хозяева жаждут забить и победить. Но они хотели это сделать красиво.

– Почему игроки "Зенита" мало били из-за штрафной, ведь по такой погоде это неплохой вариант?

– Несколько таких ударов питерцы наносили в первом тайме, в частности, можно вспомнить Шатова, Кержакова. Но на пути ударов в створ ворот становились защитники. "Зенит" прежде всего пытался действовать в комбинационном ключе и в середине поля, и подходя к штрафной. Они старались вскрыть оборону, взломать ее через взаимодействия. Но ударов действительно не хватало. При этом и в обороне у команды имеются определенные проблемы. Потеря Гарая для "Зенита" существенна. На сегодняшний день ни один из центральных защитников не показывает стабильную, надежную игру. Неспроста мы часто видим в центре обороны Кришито. В этом матче он опять был передвинут на эту позицию. То есть проблемы в центральной зоне имеются. С одной стороны, состав "Зенита" хороший и большой, но с учетом того, что есть проблемы с травмированными, вариативности в выборе немного. От того, как игроки будут выздоравливать и в какой форме будут находиться, зависит, как команда доиграет первую часть сезона.

– "Зенит" досрочно вышел из группы. Стоит ли в оставшихся матчах дать шанс тем футболистам, которые получают мало игрового времени, выпустить молодежь?

– Конечно, есть смысл в том, чтобы дать возможность поиграть и набрать форму тем ребятам, кто мало играет, потому что они могут понадобиться в каких-то матчах чемпионата. Ну и хорошо бы дать передышку тем, кто часто выходит на поле или имеет небольшие повреждения. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)