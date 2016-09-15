Александр Горшков: "Зенит" может рассчитывать на победу, несмотря на отсутствие Дзюбы и Шатова!"

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков выразил мнение, что в предстоящем матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" питерцы могут рассчитывать на победу.

– Несмотря на потерю Дзюды и Шатова, "Зенит" все равно остается одним из ведущих клубов. Думаю, Луческу сформирует состав таким образом, что потеря одного – двух игроков не отразится на результате встречи. Думаю, в этом матче могут сыграть в атакующей линии Кержаков, в центре нападения Кокорин. Возможно, наставник сине-бело-голубых даст шанс Маку, который провел не так много игр, но в предыдущем матче хорошо себя проявил. Как минимум, "Зенит" может рассчитывать на ничью или даже выиграет со счетом 2:1. (Любовь КОНЯЕВА)