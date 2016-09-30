Александр Горшков: "Зенит" и АЗ - команды разного уровня"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков после победы петербуржцев в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы над АЗ (5:0) подчеркнул, что в этой встрече голландцы выглядели слабо. По его словам, на данный момент клубы находятся на разном уровне.

- Честно говоря, АЗ выглядел действительно слабо, и даже когда у них была какая-то возможность провести быструю контратаку, они в большей части сами притормаживали игру, пытались контролировать мяч, - приводит "Р-Спорт" слова Горшкова. - "Зенит" спокойно возвращался назад. Соперники на сегодняшний день были все же разного уровня.

У больших клубов в России есть финансовые возможности, иностранцы приезжают. В Голландии в основном играют молодые ребята. Поэтому у нас ведущие клубы по уровню посильнее будут.

"Краснодар" обыграл довольно неплохую французскую команду ("Ниццу" - 5:2. - Прим. "СЭ"), опять же. Конечно, все это радует, посмотрим, как сложатся следующие матчи.