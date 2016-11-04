Александр Горшков: "Шальке" заслуженно обыграл "Краснодар"

Экс-полузащитник "Зенита" Александр Горшков высказал мнение, что у "Краснодара" остаются хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Тем не менее, Горшков отметил, что "быки" по делу уступили "Шальке" (0:2).

– Поражение "Краснодара" от "Шальке" из разряда закономерных или вы ожидали, что наша команда сможет побороться за очки?

– Мы надеялись на другой результат, но "Шальке" победил заслуженно, потому что у "Краснодара" на сегодняшний день есть проблемы с травмированными игроками. В нападении нашей команде, конечно, не хватало Смолова. Он лучший бомбардир клуба. Ари мог в роли центрального нападающего принести пользу, но его также не было. А Лаборде все-таки больше фланговый игрок. Не хватало также Мамаева. Конечно, без лидеров краснодарцы остаются командой, но "Шальке" был сильнее.

– Даже после двух пропущенных мячей у "Краснодара" были шансы вернуться в игру. Почему не удалось этого сделать? Нехватка опыта сказалась?

– Чего-то явно не хватило. Один момент у них был очень хороший. Если не использовать такие возможности, сложно рассчитывать на очки. Может быть, с какой-то российской командой можно себе позволить не забить пару таких моментов, а на международном уровне надо понимать ценность голевых шансов. За игру их бывает не так много.

– Насколько высоки шансы "Краснодара" на выход из группы?

– Они довольно высокие. Команда идет на втором месте и имеет очковый задел. Им по силам пройти дальше. Я считаю, что наш клуб однозначно сильнее "Зальцбурга", а вот по поводу "Ниццы" не могу сказать того же. Несмотря на то, что "Краснодар" обыграл их с хорошим счетом. Это как минимум равные команды, и матч с ними может стать решающим в борьбе за вторую строчку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)