Александр Головин: "Перед "Арсеналом" мне сказали: будет первый штрафной – пробьешь. Я и пробил"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин назвал гол со штрафного в ворота "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы своим лучшим мячом в сезоне-2017/18. Также он отметил, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко назначил его одним из штатных исполнителей "стандартов" за несколько игр до встречи с "канонирами".
– За ЦСКА вы забили несколько великолепных мячей в этом сезоне. Назовите лучший.
– Наверное, самый красивый – в ворота лондонского "Арсенала" со штрафного.
– До этого момента вы ведь вообще не исполняли штрафные за армейцев.
– Было так. Где-то за три-четыре матча до встречи с "Арсеналом" тренер назвал троих футболистов, которые будут бить штрафные. Просто до игры с "канонирами" не случалось штрафных с нужного расстояния. А перед "Арсеналом" мне было сказано: будет первый штрафной – подойдешь и пробьешь. Я и пробил.
– На занятиях дополнительно тренируете такие удары?
– Как и вот сейчас, после тренировок ставим стенку и 10-15 минут отрабатываем.
– То есть вас, получается, Гончаренко подтолкнул бить штрафные?
– Да. Хотя я и при Леониде Викторовиче Слуцком их исполнял. Просто потом какое-то время при Викторе Михайловиче били другие ребята. А перед "Арсеналом" снова назначили меня.
– Кто штатный исполнитель штрафных в сборной России?
– Всегда знаем, что Саша Самедов бьет. А дальше – как тренер скажет.
Напомним, Головин в сезоне-2017/18 принял участие в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.
- Леонид Слуцкий
- Александр Самедов
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Арсенал Лондон
- Виктор Гончаренко
- Лига Европы
- Александр Головин