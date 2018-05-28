Александр Головин: "Перед "Арсеналом" мне сказали: будет первый штрафной – пробьешь. Я и пробил"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин назвал гол со штрафного в ворота "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы своим лучшим мячом в сезоне-2017/18. Также он отметил, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко назначил его одним из штатных исполнителей "стандартов" за несколько игр до встречи с "канонирами".

– За ЦСКА вы забили несколько великолепных мячей в этом сезоне. Назовите лучший.

– Наверное, самый красивый – в ворота лондонского "Арсенала" со штрафного.

– До этого момента вы ведь вообще не исполняли штрафные за армейцев.

– Было так. Где-то за три-четыре матча до встречи с "Арсеналом" тренер назвал троих футболистов, которые будут бить штрафные. Просто до игры с "канонирами" не случалось штрафных с нужного расстояния. А перед "Арсеналом" мне было сказано: будет первый штрафной – подойдешь и пробьешь. Я и пробил.

– На занятиях дополнительно тренируете такие удары?

– Как и вот сейчас, после тренировок ставим стенку и 10-15 минут отрабатываем.

– То есть вас, получается, Гончаренко подтолкнул бить штрафные?

– Да. Хотя я и при Леониде Викторовиче Слуцком их исполнял. Просто потом какое-то время при Викторе Михайловиче били другие ребята. А перед "Арсеналом" снова назначили меня.

– Кто штатный исполнитель штрафных в сборной России?

– Всегда знаем, что Саша Самедов бьет. А дальше – как тренер скажет.

Напомним, Головин в сезоне-2017/18 принял участие в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач.

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