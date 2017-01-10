Александр Гацкан: "Не особо следил за "Спартой" по ходу сезона, но когда посмотрел в интернете..."

Капитан "Ростова" Александр Гацкан отметил, что нужно до мелочей разобрать соперника 1/16 финала Лиги Европы "Спарту". 32-летний игрок полностью сосредоточен на первом официальном поединке этого года, поэтому не думает об интересе к своей персоне со стороны других клубов.

- Первый сбор - в Абу-Даби. Там будем работать две недели, - приводит пресс-служба УЕФА слова Гацкана. - Потом несколько дней паузы. Затем будет второй сбор в Турции. После этого поедем в Ростов и там будем готовиться к матчу. Первая игра пройдет на нашем стадионе. Если честно, я не особо следил за "Спартой" по ходу сезона, но когда посмотрел в интернете... Они очень хорошо сыграли на групповом этапе, обыграли "Саутгемптон", "Интер"! Надо будет разбирать их до мелочей.

- После столь успешного года капитану "Ростова" и лучшему футболисту Молдовы поступали интересные предложения из других клубов?

- Я ничего об этом не знаю. Клуб мне ничего не говорил. В "Ростове" я чувствую себя хорошо. Сейчас все мысли о новом сезоне, о матчах со "Спартой" в Лиге Европы.