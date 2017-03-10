Александр Гацкан: "Бердыев был недоволен в перерыве матча с "МЮ"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1) подчеркнул, тренер-вице-президент клуба Курбан Бердыев был недоволен действиями команды в первом тайме, но в перерыве внес коррективы, которые помогли наладить игру. "Ростов" в четверг дома сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 16 марта в Манчестере.

– Я недоволен результатом, но ничего страшного – у нас есть вторая игра, надо биться до конца, – приводит "Р-Спорт" слова Гацкана. – Курбан Бердыев в перерыве был недоволен. Сказал, как надо играть, и во втором тайме мы начали лучше держать мяч, создавали больше моментов, забили гол. Надо было забивать еще, но не получилось. В ответной игре команда будет стараться сыграть также. Что касается шансов – как было, так и осталось, мы в игре.

С Генрихом Мхитаряном ничего не было. В ситуации с Златаном Ибрагимовичем, когда получил желтую карточку, сыграл в мяч, но судья посчитал, что я агрессивно пошел на мяч. Арбитр принимал непонятные решения, начал сразу желтые раздавать, "посадил" всех на карточки, и потом тяжело было. Можно было красную получить, поэтом пришлось осторожнее играть.