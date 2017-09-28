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22:28 | Футбол — Лига Европы

Александр Ерохин: "Зениту" было важно обыграть прямого конкурента"


Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) отметил, что для питерцев этот поединок был самым сложным в сезоне. По его словам, успеха команде удалось добиться в первую очередь за счет грамотной позиционной обороны.

- Как вам игра?

- Довольны, что удалось победить сильного соперника.

- "Зенит" играл сегодня вторым номером, эта тактика обговаривалась?

- "Реал Сосьедад" хорошо контролирует мяч, поэтому нам надо было грамотно позиционно обороняться. Исходили из этого. Нельзя было оставлять зоны для их атак.

- Манчини сказал, что это самый сложный матч сезона. Согласны с ним?

- Я согласен с его мнением, "Реал Сосьедад" - очень серьезный соперник. Обыграть по сути прямого конкурента очень важно и психологически, и с точки зрения выхода из группы. (Артем РЯБОВОЛ)

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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