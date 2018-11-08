Александр Ерохин: "Задачей номер один является победа в чемпионате России"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бордо" в интервью L'Équipe отметил, что для него командный успех выше собственной результативности. По его словам, он выполняет те задачи, который ставит тренер.

– У вас была невероятная квалификация с минским "Динамо", какие уроки вы извлекли из этих двух матчей?

– Да, мы сами себя поставили в тяжелую ситуацию, из которой пришлось с такими усилиями выходить. Но я думаю, что такие матчи хорошо сказываются на командном духе. Все прекрасно понимают, насколько дорога цена одной ошибки, и будут стараться не допускать их в будущем.

– Вы один из лидеров и лучших бомбардиров своей команды. Какие персональные цели вы ставите перед собой?

– Моей главной целью являются командные успехи и победы. Стараюсь по максимуму помогать "Зениту" в этом. Если я играю ближе к атакующей группе, то это выражается в голах и голевых передачах, если на других позициях – выполняю те задачи, которые ставит передо мной тренер.

– Что бы вы выбрали: выиграть чемпионат России или Лигу Европы? И вы должны выбрать.

– Когда ты впервые играешь в Лиге Европы или Лиге чемпионов, то эти эмоции сложно с чем-то сравнить – хочется выступать в этих турнирах из года в год и как можно успешнее. Но чтобы играть в европейских турнирах, нам нужно побеждать в чемпионате России, поэтому задачей номер один является победа во внутреннем первенстве. Но мы хотим выигрывать в каждом матче, и Лига Европы – не исключение.