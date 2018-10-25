Александр Ерохин: "В перерыве Семак указал на ошибки"

Полузащитник "Зенита" прокомментировал результат матча третьего тура Лиги Европы против "Бордо" (2:1). По словам Ерохина, "Зенит" старался играть от себя и использовать свободное пространство.

- Как прокомментируете итог матча?

- В первую очередь рады победе. Разбирали соперника и знали как они будут играть. Старались выходить из обороны и забивать с учетом тактики соперника.

- "Бордо" - объективно слабейшая команда группы?

- На самом деле хорошая команда. Много играют за счет качеств крайних полузащитников. Мы смотрели их матчи в Лиге Европы, нам будет непросто в ответной игре. В домашнем матче против "Копенгагена" "Бордо" показывал хороший футбол.

- "Зенит" снова не показал высоких скоростей. Страдает функциональная готовность или просто экономили силы?

- Старались быстро атаковать и использовали свободные зоны. Играли от себя. Конечно, тяжело в плотном графике.

- Что Семак сказал в перерыве?

- Указал ошибки из-за которых мы хуже развивали атаки. Перестроились и стали лучше контролировать мяч.

- Как решалось, сыграете ли вы?

- Очень рад, что смог выйти на поле. У меня была травма боковой связки колена и я восстановился всего за две недели, это минимальный срок. Благодарен медицинскому штабу, здорово, что сегодня смог помочь команде. (Артем Рябовол)