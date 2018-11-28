Александр Ерохин: "Слова супруги о травме? Это эмоции. Не важно, есть ли повреждение"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном" отметил, что готов встретиться с датской командой.

– Супруга в Инстаграме написала, что вы забили "Ростову", играя с травмой. Что за повреждение? – вопрос Ерохину

– Это была ее эмоциональная реакция. Не столь важно, есть ли микроповреждение. Нужно полностью выкладываться в каждом матче, к игре с датчанами полностью готов.

– Изучали расклады в группе за два тура до конца?

– Конечно. Это может быть определяющий матч. Знаем, что в любом случае надо взять три очка.

– Какие у вас были сложности с этим соперником в Дании?

– "Копенгаген" – серьезная команда, которая хорошо контролирует мяч и имеет быстрых атакующих футболистов. Учтем это, а тренер нам подскажет, как действовать лучше.

– Вы часто меняете позиции на поле. Вам одинаково комфортно везде?

– У каждого футболиста есть любимая позиция на поле. В интересах команды могу действовать на разных позициях. Если это полезно команде, буду играть там, где надо. (Артем Рябовол)

Матч состоится в четверг, 29 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20.55 (время московское). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Зенит" - "Копенгаген".

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