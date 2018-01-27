Александр Ерохин: "С "Селтиком" придется непросто, но на этой стадии много сильных команд"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин считает, что команда не должна обращать внимание на давление трибун в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком", который состоится 15 февраля в Глазго. Хавбек отметил, что тренерский штаб уже изучает соперника по первой в 2018 году официальной игре.

– Чуть меньше месяца осталось до матча с "Селтиком". Какие-то мысли посещали по поводу этой игры?

– То, что мы наигрываем на тренировках – это не просто так. Мы уже имеем ввиду нашего соперника, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ерохина. – Тренерский штаб изучает "Селтик" и его манеру игры, а затем объясняет нам, как мы должны действовать на поле.

– При этом Манчини не очень был доволен результатом жеребьевки.

– Конечно, это серьезный соперник, который играет в силовой и атакующий футбол. Действительно придется непросто, но на этой стадии много сильных команд. В любом случае пришлось бы трудно.

– "Селтик" – одна из самых посещаемых команд континента. Давление трибун будет играть роль?

– Сам там не был, но слышал от ребят, которые там играли, что в Глазго очень активные болельщики. Конечно, свои трибуны, как и у нас на стадионе "Санкт-Петербург", очень воодушевляют. Мы должны не обращать на это внимания и стараться побеждать.