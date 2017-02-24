04:33 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Ерохин: "Ростов" в матче со "Спартой" показал не очень удачную игру"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" отметил, что команде было тяжело, несмотря на удаление у соперника. По его словам, ростовчане показали не очень хорошую игру.

- Сегодня мы показали не очень удачную игру, - приводит ТАСС слова Ерохина. - ''Спарта'' играла качественно, несмотря на то, что осталась в меньшинстве, и нам было тяжело. Во втором тайме мы старались больше атаковать, чтобы забить и укрепить преимущество.

Мне говорили, что на игру приедет много наших болельщиков. Спасибо им большое, что даже в Праге поддерживают ''Ростов'' таким значительным количеством. Сегодня они были громче, чем болельщики "Спарты".

Жеребьевка? Мы будем настраиваться на любую команду. Будем ждать ее результаты.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4048733

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