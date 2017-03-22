Александр Ерохин: "Ростов" в Лиге Европы выступил вопреки"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что вылет из Лиги Европы не придает радости команде. По словам хавбека, скептическое отношение к игре ростовчан в еврокубках подстегивало их.

- Вы уже успели отойти от насыщенной по количеству матчей жизни в "Ростове"? - вопрос Ерохину.

- Для футболиста лучше, когда больше игр. Да, сейчас будут побольше перерывы между матчами, но, с другой стороны, наш вылет из Лиги Европы не придает радости. Лучше было бы больше игр, но мы бы играли в Лиге Европы.

- На квалификационном этапе вы прошли "Андерлехт" и "Аякс". Ощущали, что тогда в вас никто не верил?

- Да, поначалу был некий скептицизм, но не от наших болельщиков. Наверное, многие думали, что "Ростов" рано или поздно оступится. Возможно, такое отношение подстегивало, ведь подстегивает, когда в тебя не верят. Можно сказать, что мы выступили вопреки. Но это большая заслуга тренерского штаба.

- В какой момент футболисты "Ростова" сами в себя поверили?

- Как раз после квалификационных игр мы поняли, что можем добиваться побед. Скованность прошла.

- Ранее утверждалось, что "Ростов" делал ставку на еврокубки.

- Я бы так не сказал, мы и в чемпионате старались играть на максимуме. Конечно, мы недобрали много очков, даже в двух прошедших матчах, это обидно, но есть время, и у нас не такой большой разрыв с четверкой. Сейчас все на нас настраиваются как на одного из лидеров чемпионата. Это приятно, но этому нужно и соответствовать.