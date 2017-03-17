Александр Ерохин: "Ростов" хотел пройти "МЮ" и понимал, что это возможно"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы подчеркнул, что команде под силу было пройти соперника. Первая игра в Ростове-на-Дону завершилась вничью (1:1).

- Неважно, "Манчестер Юнайтед" нам противостоял или другой клуб, это турнир на выбывание, в котором мы хотели пройти дальше. Поэтому, конечно же, мы расстроились, - цитирует ТАСС Ерохина. - Мы уже играли с ними в "Ростове" и понимали, что все возможно. Да, в составе "Манчестера" есть такие звезды, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, но мы старались играть в свой футбол. Нам пришлось много обороняться, но мы терпели и ждали своих шансов, которые стали появляться во втором тайме. Но реализовать их не сумели.