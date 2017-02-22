20:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Ерохин: "Ростов" хочет побеждать в каждом матче"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" отметил, что команда не собирается расслабляться и будет играть на победу. В первом поединке дончане разгромили чехов со счетом 4:0.

- Как настраиваться на игру после 4:0 в первом матче?

- Та игра была уже неделю назад, и мы уже забыли о ней. Тренеры указали после матча на ошибки и проблемы в игре. За эту неделю мы сделали работу над ошибками. Мы хотим побеждать в каждом матче, и о расслабленности речи нет. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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