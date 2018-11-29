Александр Ерохин: "Последнюю часть сезона играю с повреждением на обезболивающих"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал результат матча 5-го тура Лиги Европы против "Копенгагена" (1:0) и выход своей команды из группы. Футболист отметил важность победы с психологической точки зрения, а также согласился с тем, что петербургский клуб провел не зрелищный матч

- Как команда отпраздновала победу?

- Действительно, важная победа. Но впереди еще матчи чемпионата, одна игра в Лиге Европы. Для меня последние победы особенно важны и эмоциональны, потому что играю в последней части сезона с повреждением на обезболивающих. Рад, что побеждаем с командой и идем дальше.

- Второй матч подряд проводите при другой схеме. Насколько комфортно?

- Как говорит наш главный тренер, мы должны иметь варианты для перестановок. Должны уметь играть и от себя, и от соперника. Думаю, если мы победили в обоих матчах, значит, все сделали правильно.

- Каково осознавать, что последний матч - формальность?

- Для футболистов нет такого понятия как "формальность". Мы будем готовиться к матчу и выйдем с настроем победить.

- Не кажется, что этот "Зенит" похож на "Атлетико"? Не самая зрелищная и очень рациональная игра.

- Сегодняшний матч действительно вышел не самым зрелищным. Мало создали моментов, соперник много времени провел с мячом, тем не менее, мы использовали свой момент. Реализация крайне важна в таких матчах.

- Почему "Зенит" во втором тайме сделал ставку а откровенно сдерживающий футбол?

- Много факторов. Соперник активно шел вперед, потому что им надо было забивать, чтобы продолжить борьбу в турнире, а мы должны были их сдерживать. Может, у нас была небольшая усталость. Но выстояли. Самое главное, что победили.

- Показалось, что "Копенаген" сегодняшний и сентябрьский - две разнве команды. Тогда они сыграли сильнее.

- Я бы так не сказал. И тогда, и сейчас "Копенгаген" играл активно, много владел мячом, но мы выполнили установку тренера. У них не получилось реализовать моменты, а в остальном, думаю, соперник сыграл неплохо.

- Насколько важно было перед выездом в Тулу решить все вопросы по выходу из группы Лиги Европы?

- Психологически действительно очень важно. Мы в хорошем психологическом состоянии и это должно положительно сказаться на следующей игре.

- Кто-то взял слово после победы в раздевалке?

- Сергей Богданович поздравил. Но вообще мы очень устали, потому что оставили все силы на поле. Матч был тяжелый.

- Можете представить, чтобы Сергей Семак так же эмоционально отпраздновал гол как это сделал во вторник Жозе Моуринью?

- Конечно, почему нет? Впереди еще более важные матчи и в чемпионате, и в Лиге Европы:

- Впереди жеребьевка квалификации на Евро. Есть какие-то предпочтения?

- Нет. Кто попадется, тот попадется - будем готовиться к любому сопернику. (Артем Рябовол)

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